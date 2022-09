Näiliselt õilis Tuhkatriinu kompleks, mis vaevab paljusid naisi. Kuidas seda ära tunda?

See sündroom on sama väljendusrikas kui nimi, mida ta kannab: nii nagu Tuhkatriinu, on selline inimene täielikult ja kogu oma hingega pühendunud teistele.

Igapäevases elus on tema jaoks palju tähtsamad teiste inimeste vajadused ja alles siis mõtleb ta iseendale. Ta organiseerib oma elu vastavalt teiste inimeste soovidele ja tahtmistele ning nende rahulolu on tema jaoks kõige olulisem. Ta on valmis ohvriks tooma oma isikliku heaolu ja enda vajadused.

Miks see kompleks ohtlik on?

Väga õilis on teisi inimesi aidata. Kui see muutub aga eneseohverduseks, siis on midagi valesti. Selline inimene ei ole lihtsalt teenistusvalmis, ta ohverdab iseennast teiste heaks ja on valmis leppima ebamugava olukorraga, peaasi, et teistel oleks hea. Sellises suhtes ei ole tasakaalu tema isiklike vajaduste ja tema lähedaste vahel.

Sellise situatsiooni tagajärgi ei ole kohe näha. See võib selguda alles hiljem. Sest selline inimene elab läbi teiste, teiste kaudu ja ainult teiste jaoks. Ta ise ei tee midagi enese heaks. Ta teeb kõik, et vastata teiste ootustele, kurnab end vaimselt, psühholoogiliselt ning füüsiliselt ära ja ta ei saa lõpuks õnnelikuks.