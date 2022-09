Eesti neiu jagab Instagramis rahatarkust: kui kulusid kirja ei pane, kulutad suure tõenäosusega rohkem

Investor, õpetaja ja rahatarkuse jagaja Instagramis - @Miljonineiu - sõnab, et eelarve on eelkõige oluline just sellepärast, et hoida oma kuludel ja tuludel silm peal. „Kui oma kulusid kirja ei pane, kulutad suure tõenäosusega mõnele kategooriale rohkem raha, kui tegelikult tahaksid või vaja oleks.“