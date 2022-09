Ootamatu kokkulepe päästis suhte! Naine: mehe suurim mure oli, et mida küll teised arvavad

„Kui me kokku kolisime, paigaldas kaasa meie magamistuppa suure televiisori, mis tundus mulle alguses pisut ekstreemne, aga kuna ma armastasin teda, naersin selle peale ja mõtlesin, et ilmselt tahab ta vaid paar korda voodis filme vaadata.“ „Aastad möödusid ja enam ma nii palju ei naernud. Tuli välja, et tal on raske uinuda ilma telekat vaatamata. Nii et me vaatasime seda, kuni ta jäi magama ja siis mina panin teleka kinni. See oli hetk, kus sain ka ise lõpuks magada.“