Miks on halb mõte kinkida mehele „kolmekas“?

Ryan Scoatsil on suisa doktorikraad kolmekate teemal ja tal on teaduslikud seisukohad, kuidas need asjad ei toimi või toimima peaksid. Asi ei ole lootusetu ja on olemas viis kolmekat nii-öelda õigesti teha.

Miks kolmeka kinkimine on halb idee?

Populaarseim kohtinguäpp Tinder üritab varjata tõsiasja, et 30% nende kasutajatest on juba abielus. Tinderis on omalaadne fenomen: paarid, kes otsivad kolmandat ehk seda Ükssarve. Ühelt poolt otsivad kuldsõrmustega mehed ja naised oma partnerile vaheldust, teiselt poolt otsivad abielupaarid koos vürtsi. Tihtilugu on otsijaks naine, kes tahab oma mehele seksikat kingitust teha kolmanda näol. Kõlab nagu unistus? Aga just selleks see jääma peakski.

Kolmekaid kingivad naised oma mehele. Vastupidine versioon on harv nagu lumetorm kõrbes. Kolmeka kingituseks pakendamine muudab seksijad objektiks ja keskendub ainult mehele kui kingituse saajale. Naiste nauding jääb tagaplaanile ja kogu aur on mehe peal. Sellega kaasneb psühholoogiline sooritusärevus. Kohe, kui mehel kerkib peas küsimus, kui kaua ta oma erektsiooni hoida suudab, lüheneb see võimekus mitme minuti võrra. Kolmekas ei tohi ometi kähkukas olla, aga kipub üllatuse korral seda olema.

Kolmeka ajal peab erektsioon kohe eriti kaua kestma – peeniserõngas on mehe parim relv võimsaks erektsiooniks

Kui kolmekat tehakse esimest korda ja see tuleb mehe jaoks üllatusena, siis jääb üks oluline samm vahele, nimelt emotsionaalne ettevalmistus. Kolmeka õnnestumiseks on vaja, et kõikide asjaosaliste soovid ja vajadused oleks arvesse võetud. Vastasel juhul kaks osalevat naist kõigest näitlevad, et neil on mõnus. Mitte ükski mees ei taha, et nende kaaslane või antud juhul kaaslased teeskleksid orgasme ja voodis kõlaksid võltsid mõnuoiged. Mehele naise kinkimine muudab selle seksika nümfi lihtsalt objektiks. Kolmekate ekspert seksuaalterapeut Stella Harris rõhutab, et inimesed ei ole seksmänguasjad.