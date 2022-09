Ära osta tooteid, mida „võib vaja minna“ ja muud võimalused, kuidas kodust menüüd keskkonnahoidlikumaks muuta

„Keskkonnahoidlik toitumine ei tähenda, et iga päev tuleb süüa ainult puuvilju ja salateid – püüdke lihtsalt vahel asendada lemmiklihatoidud, piimatooted ja munad alternatiividega, näiteks lihasteigid sojaga, piima taimsete jookidega jne. Sojatooted, mis võivad maitselt liha, juustu või kodujuustuga väga sarnased olla, on ka väga suure toiteväärtusega,“ ütleb M. Žemaitienė.

Spetsialistid väidavad, et loomsete toodete (liha, piima, munade) asendamine taimsetega võib olla kõige tulemuslikum ja keskkonnahoidlikum viis vähendamaks toidutööstuse negatiivset mõju keskkonnale. Loomsete toitude süsinikujalajälg on suurem: lamba- ja loomaliha- ning juustutööstus on suurimad globaalset soojenemist põhjustavate gaaside allikad. Lisaks kasutatakse lihatööstuses taimsete toodetega võrreldes ühe toidukilo kasvatamiseks äärmiselt suurt hulka vett.

Nestle Baltikumi keskkonnahoidlikkuse saadik Milda Žemaitienė ütleb, et järjest suurem hulk toidusektori ettevõtteid on hakanud keskenduma keskkonnahoidlikule tootmisele - säästes loodust ja selle ressursse, ühinedes ringmajandusega läbi täielikult ringlussevõetava pakkematerjali kasutamise. Kuid ka tarbijatel on võimalik olukorda mõjutada: nad võivad valida ja valmistada toitu vastutustundlikumalt ning vähendada jäätmete hulka. Ta toob välja järgmised põhimõtted, mille järgimine suurendab meie hommiku-, lõuna- ja õhtusöökide keskkonnahoidlikkust.

Kui olete keskkonda säästva elustiili poole püüeldes juba soetanud päikesejaama, hüpanud ratta selga ja paigaldanud maasoojuspumba, on aeg vaadata taldrikule ja muuta toit keskkonnasõbralikumaks. Arvatakse, et keskkonda mittearvestav toidu tarbimine moodustab umbes 17% iga majapidamise ökoloogilisest jalajäljest. Seda saab vähendada, järgides viit lihtsat põhimõtet.

Mõne loomse toidu asendamine taimsega on lisaks keskkonnale tähtis ka tervise seisukohast. Toitumisteadlased ja rahvatervise asjatundjad kordavad aina, et meie toidus on endiselt äärmiselt vähe taimseid tooteid. Tervise Arengu Instituudi 2020. aastal korraldatud Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringu (TKU) põhjal saab väita, et keskmiselt sööb minimaalses soovituslikus koguses (200g) puuvilju ja marju 51% küsitletud eestimaalastest. Samal ajal minimaalse päevase köögiviljade tarbijate osakaal jäi viimase seitsme päeva jooksul 33% juurde. Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) soovitab tarbida puu- ja köögivilju keskmiselt neli kuni viis korda päevas.

Nende uuringute kohaselt on leedulaste toidus ikka veel liiga palju rasva – rasvast pärinevad kalorid moodustavad kogu toidu energiaväärtusest 42,9% soovitusliku 25–35% asemel. Samuti tarbime rohkem lihtsüsivesikuid, kui peaksime. Ja kuigi meie tervist toetavate puu- ja köögiviljade tarbimine suureneb, ei söö me neid piisavalt.

2. Valmistage ise

Paljudele on selge, et kodus toidu valmistamine tagab lihtsama ja tervislikuma toitumise. Lisaks on kodus toidu valmistamine tervislikum planeedi jaoks.

Seda sellepärast, et kui valmistate toitu kodus, saate valida ise koostisosad, kasutades vähem toitu ja energiat. Teil on võimalik valida keskkonnasäästlikumalt toodetud, orgaanilisi koostisosi, millel on keskkonnale väiksem mõju, samas kui valmistoitu tellides pole teada, kust kasutatud koostisosad pärinevad ja kuidas need valmistati.

„Igaüks saab kodus toiduvalmistamisega hakkama, olenemata oma oskustest või sellest, kui palju tal aega on. Kvaliteetse toidu hulk, mida saab kodus praadida, keeta või lihtsalt kokku segada, on kiiresti kasvanud. Ja need pole kaugeltki vaid poolfabrikaadid, mida soovitatakse madala toiteväärtuse tõttu vältida,“ ütleb ta.