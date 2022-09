Päevad lähemad lühemaks ja ööd pikemaks. Nii saad sellest populaarsest tegevusest nädalavahetusel maksimumi võtta

1) Riietu kihiti

Sügisel tuleb valmis olla igasuguseks ilmaks, sest paaritunnise matka sisse võib mahtuda nii päike kui vihm. Sügisene matkariietus olgu mitmekihiline, et palavusega saaks kihte eemaldada ja külmaga juurde lisada. Pikemale matkale võta kaasa kolm kihti üles: soe pesu, fliis või kampsun ja jope ning kaks kihti alla: soe pesu ja matkapüksid või -retuusid. Kotti paki kaasa veel müts, kindad ja vihmakeep.



2) Tee vahet vett-tõrjuval, vetthülgaval ja veekindlal jopel

Matkajope peamine ülesanne on kaitsta vee ja tuule eest. Pea meeles, et vett-tõrjuv jope pakub kaitset vaid kerge seenevihma korral. Sellest samm edasi on vetthülgav ehk hüdrofoobne jope, mis ei lase veepiiskadel materjali sisse nii lihtsasti imbuda, vaid tekitab sellele kaitsva kihi. Südamerahus saab vihmast ilma nautima minna aga veekindla jopega, mis kaitseb tugeva vihma eest ning laseb samaaegselt ka nahal mõnusalt hingata.



3) Riidevaha annab lisakaitse

Kanga eluiga ja ilmastikukindlust saab riietele lisada riidevaha abil. Sügise saabudes tasub vahatada just välimisi kihte ehk jopet ja matkapükse. Fjällräveni G-1000 materjalidele mõeldud Greenland Wax tahke vaha on segu parafiinist ja mesilasvahast, olles märksa loodussõbralikum kui keemiliselt immutatud vahad. Jope või pükste vahatamiseks määri vaha kanga peale ning tõmba kuuma triikrauaga üle. Vaha eemaldamiseks pese jopet 40 kraadi juures, et muuta materjal taas hingavamaks.



4) Investeeri jalanõudesse ja ära unusta matkasokke

Eesti lamedatel matkateedel uitamiseks sobivad kõige paremini kerge kaaluga matkajalatsid, mis ei koorma liigselt jalgu. Vihmaste ilmade korral abistavad hästi rajal püsida jalanõud, millel on mugav sisetald ja hea haardevõimega välistald. Sama olulised on ka kvaliteetsed matkasokid, millel on võrreldes tavaliste sokkidega tugevam kanna- ja varbaosa polsterdus. Varbavahevillid hoiavad pea sajaprotsendiliselt ära varvassokid.



5) Linnupete lisab matkale võlu

Linnupetteks ehk väikseks ampsuks varu metsa kaasa pähkleid, müslibatoon või kodune võileib ning termosesse soojendav jook. Kohvi või teed saab lihtsalt ka metsas valmistada. Selleks on sul vaja gaasiballooni ja väikest matkapliiti, mis kaalub sama vähe kui veinikorgitser, tuletikke ja väikest potti, kus vett keeta. Enamikel matkapliitidel jõuab vesi keemiseni kõigest paari minutiga ning kõige vähem jändamist on iselahustuva kohvi või teekotiga – vala keev vesi peale ja naudi!



6) Kilekott ja pipragaas annavad turvatunnet ja kaitset

Telefon, akupank ja muud tehnikavidinad muu maailmaga kontakti hoidmiseks pane suletavasse kilekotti, et vihm neile ligi ei pääseks. Niiskuse ja vihma eest peaksid kaitstud olema ka tuletikud. Kui lähed metsa üksinda ning pelgad metsaelu või kurja külakoera, võta kaasa pipragaas – suure tõenäosusega seda kasutama ei pea, aga parem karta kui kahetseda.



7) Ole võimalikult palju kohal

Ära unusta kõige olulisemat – naudi! Täida kopsud karge metsaõhuga, hoia telefon võimalikult palju taskus ning kõnni metsa ja sind ümbritsevaga ühes rütmis. Eesootaval kargel ajal on looduses liikumine parim turgutus meie immuunsüsteemile, andes füüsilist koormust kehale, vaimutoitu ajule ning mõnusa energialaengu organismile.