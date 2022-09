Väldi õnnetusi! Seitse asja, mida ei tohiks kunagi oma rahakotis hoida

Vahel kirjutatakse oma erinevad paroolid ja pin-koodid paberilipikutele ja hoitakse neid rahakotis, et mitte tähtsaid numbreid ära kaotada. Aga kui sa peaksid ilma jääma oma rahakotist, jääd sa ilma kõigest. Kui sa tõesti pead need numbrid üles kirjutama, hoia paberit kindlas kohas (kodus) ja oma kaartidest eemal.

Kindlasti ei tohiks rahakotis olla kohta kodu tagavaravõtmele. Kui see peaks koos rahakotiga kaduma ja lisaks saab su rahakotist aimu ka kodusest aadressist, võivad kahjud olla suuremad, kui arvatagi oskad. Tagavaravõti on mõistlik anda hoiule pereliikme kätte või väga hea sõbra või usaldusväärse naabri kätte.

Ka passi ei tohiks rahakotis hoida, sest selle dokumendi abil saab korda saata palju pahandust, kui see peaks sattuma valedesse kätesse. Kui oled reisil, ei tasuks samuti passi endaga linnas kaasas kanda, vaid pigem uurida peatuspaigast, kas nad pakuvad turvalist hoiukohta.

Kui sul on erinevad krediit- ja pangakaardid, kanna kaasas ainult neid, mida tõesti igapäevaselt vajad. Kui peaks juhtuma, et jääd rahakotist ilma, on väga tülikas hakata kõiki neid erinevaid kaarte sulgema ja hiljem uuesti taotlema.