„Ma olen valikuvabaduse poolt, aga ma ei teeks seda enam iialgi...“ Lugejad avaldavad oma suurimad kahetsused

„Ilmselt on selleks tööpakkumise ära ütlemine mehe tõttu, eriti sellepärast, et meie suhtest ei saanud asja.“

„Kahetsen, et olen lasknud hirmul end tagasi hoida ja pole julgenud piisavalt võimalustele reageerida. Oskan võrrelda, sest parimad asjad mu elus on tulnud just ootamatute võimaluste läbi.“

„See, et olen raisanud oma aega, muretsedes sellepärast, mida teised inimesed minust arvavad.“

„Kui ma olin noorem, tahtsin üle kõige püsilokke, nagu mu emal olid. Ma ei ole iial halvemat valikut teinud.“

„See, et ma viivitasin, et jagada oma lugu, kuidas mind on seksuaalselt väärkoheldud.“

„Ma mõtlen tihti, et ma oleksin võinud karjääri osas teha teistsuguse valiku.“

„Kahetsen, et pingutasin nii kõvasti ja ei julgenud olla mina ise. Soovin, et oleksin selle palju varem avastanud.“

„Tagantjärele mõtlen, et oleksin võinud kogu oma dieedi pidamisele kulutatud energia hoopis oma novelli kirjutamisesse suunata.“

„See, et ma ostsin maja, mis mulle tegelikult ei meeldi, lihtsalt sellepärast, et tahtsin ruttu korterist ära saada.“

„Minu suurim kahetsus on abordi tegemine. Ma olen valikuvabaduse poolt, aga ma ei teeks seda enam iialgi. Ma arvan, et sellest ei ole piisavalt kirjutatud, kui valus, kurb ja hirmutav see tegelikult on. Ja kuna ma armastan lapsi, on väga raske mõelda, et ka mul endal võiks praegu laps olla ja kui teistmoodi asjad siis oleksid.“