VIDEO | Pluss-suuruses modell on uhke: mu mees armastab mu tselluliiti ja minu kõhuvoldikesi, olen täispakett

„Tähelepanu!“ teavitas ta. „See on teadaanne kõikidele meestele. Sa ei saa öelda, et armastad oma pluss-suuruses naist, kui sa ei armasta tema kõhukest,“ ütles ta, mille peale tema mehe käed videos ta kõhust kinni krabasid.

„Sa ei saa öelda, et armastad teda, kui ei armasta tema tselluliiti,“ väitis ta järgmiseks, mille peale ta kaamerale selja keeras ja lisas: „Sa ei saa öelda, et armastad teda, kui ei armasta tema voldikesi,“ mille peale mehe käed tema selga puudutasid.

„Sa ei saa öelda, et armastad teda, kui ei armasta tema käsivarsi või tema venitusarme,“ lisas naine, särades kaamera ees.

„See siin on täispakett,“ ütles ta enesekindlalt.

Tema eesmärk oli tuletada meestele meelde, et kui nad tõesti oma pluss-suuruses naisi armastavad, on kõik need omadused osa naisest.