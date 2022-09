Beatrice tunnistab naisesse armumist: Laur on minu mees, aga mul on säilinud soojad tunded ka tolle naise vastu

Mitte ei jäänud puudu, vaid vastupidi – me mõlemad oleme lihtsalt nii tugevad isiksused, nii kirglikud, nii crazy’d. Me hakkasime koos olema enne, kui üksteist päriselt tundma õppisime. Siis läksime kirglikult lahku, ei suhelnud enam. Kui aga olime kõik rahulikult läbi seedinud, leppisime ära. Täna me mõistame teineteist väga hästi ja saame väga hästi läbi. Ja me armastame teineteist, see on fakt. Aga see ei tähenda, et ma loobuks meestest – mees ikka peab olema minu elus. Mees ei välista naist ja naine ei välista meest.