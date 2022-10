Tasub tähele panna! Truudusetuid inimesi iseloomustavad omadused, mida pole algul lihtne märgata

Mille järgi truudusetut inimest ära tunda?

Truudusetu inimene käitub tihti impulsiivselt

Sellisele inimesele meeldivad uued ja põnevad kogemused ja kui see on lisaks ka midagi, mis on talle keelatud, siis on see veel eriti erutav. Sellised inimesed tegutsevad sageli impulsiivselt ja mõtlematult.

Truudusetud inimesed on enesekesksed

Nad paistavad silma oma egoistliku käitumise poolest, kannatavad sageli alaväärsuskompleksi käes ja vajavad pidevat tähelepanu. Samuti võib öelda, et neil puudub empaatiatunne. Üldiselt ei suuda truudusetu inimene mõista, kui suurt valu võib tema käitumine põhjustada tema partnerile.

Truudusetutel inimestel on tavaliselt eelnevaid kokkupuuteid petmisega

Kas truudusetus on päritav? Selgub, et need inimesed, kes on kasvanud peres, kus üks vanematest pettis teist või näinud seda lapsepõlve ajal pealt, on ka ise tulevikus võimelised truudust murdma. Või siis leiavad nad alati selliseid kaaslasi, kes ei paista just silma truuduse poolest. Lapsepõlves nähtu ja kogetu jätab oma jälje sageli kogu eluks.

Truudusetu inimene on teistest sõltuv

Üks ühine joon, mis ühendab truudusetuid inimesi, on pidev tähelepanuvajadus ja teiste heakskiit. Ja otse loomulikult, niipea kui inimene tunneb, et ta ei saa seda armastust, mida ta vajab, läheb ta seda mujalt otsima kellegi teise käte vahelt.

Truudusetu inimene kardab lahku minna

Isegi kui suhe ei paku talle enam rahuldust, meeldib talle palju rohkem minna mujale vaatama, kui rääkida otse oma tunnetest. Truudusetu inimene eelistab petta, lootes salamisi, et tema tegu tuleb ühel hetkel välja ning see on tema kaaslane, kes suhtele lõpu teeb, ilma et tal endal oleks vaja midagi ette võtta.