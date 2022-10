Õnnitlused! See lühike loetelu näitab, et sa oled leidnud hea mehe

Kulub aega ja harjumist, et sättida keegi võrdselt tähtsaks osaks oma elus. Kui oled suhtes, mida sa väärid, saavad teist teineteise prioriteedid.

Tähtis on tunda, märgata ning austata teineteise piire juba algusest peale. Sa peaksid olema võimeline ütlema „ei“ niimoodi, et sa ei tunneks end halvasti ja tema aktsepteeriks sinu otsust igati.

Igas suhtes eksisteerivad tülid ja raskused, kuid on esmatähtis, et saaks rääkida detailidest, mis sind häirivad või ebamugavust tekitavad. Samuti temaga rääkides tunned, et ta tõesti kuulab sind ja elab sulle kaasa ning aitab leida parimaid lahendusi.