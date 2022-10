Noore naise igapäevane võitlus töökohal: tekib küsimus, miks te siis võtate noore inimese üldse tööle?

„Rääkisime kõigist oma hirmudest ja sellest, mida me oma tuleviku suhetes kogeda loodame. See oli südantlõhestav ja tervendav korraga.“ Murtud südamega Piper kirjutas klipi pealkirjaks: „See ei tee igavesti haiget, eks?“

Mitmed Piperi jälgijad olid hämmingus suhte kummalisest lõpust, näiteks kirjutas üks: „Sellest hullemat ei suuda ette kujutada.“ Teine nõustus, et „viimane nädalavahetus“ on kummaline viis suhte lõpetamiseks ja kirjutas: „See oleks mu elu halvim aeg, pikendades lihtsalt valu.“

Kuid oli ka neid, kes pidasid sellist lähenemist väga ilusaks ja täiuslikuks lõpuks ühele peatükile. „See on nii küps ja tähelepanelik, lihtsalt armas.“ Poolehoidjaid oli teisigi, kes sõnasid, et alati pole lahkumineku taga valu ja kriis, vaid mõnikord võib see lõppeda ka vastastikusel kokkuleppel. „Mõnikord pole lahkuminek kriis, mõnikord on kaks inimest, kes üksteist armastavad, mõistvad, et koos enam edasi minna ei saa. Nii lihtsalt on.“