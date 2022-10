Eestlanna hoiatav lugu: lasin armastusel ja rahal end pimestada ning loobusin oma iseseisvusest

Kannatasin kaua, tänaseks on mõõt täis. Tundeid mehe vastu enam pole (need tunded olid pikalt, isegi kui juba olin tundnud pidevat alandavat käitumist, aga ühel hetkel sai kannatuste mõõt täis), kuid hetkel hoiab kinni veel vaid rahaline pool. Kui ma päevapealt välja koliksin, siis oleksin kaks kätt taskus, taskud rahast tühjad. Kuhu elama minna, kui pole algkapitaligi, et korter üürida (selleks ju tihti vaja 2-3 kuu üüri ulatuses summa välja käia), nii ruttu ei leia ju uut töökohta, süüa ju tahaks ka. Rääkimata, et iga naine tahaks ju kord kuus midagi endale lubada, olgu selleks mõni kleidike või hooldusprotseduur salongis.



See on teema, kus saab väga selgelt minule näpuga näidata, kui rumal inimene, olen valmis kõik selle kriitika vastu võtma. Tean ka ise, kuid olen saanud täna elus meeletu õppetunni. Enam iial ei lase ennast liblikatest või rahast pimestada. Oma materiaalset seljatagust ei tohi kunagi hävitada ka mitte siis, kui mees on rikas, elu kinni maksab ja lubab pudrumägesid ning igavesti kestvat armastust kokku.



Ootan kogemusi, kui keegi on taolisest olukorrast lõpuks siiski võitjana välja tulnud. Kust alustada, mida teha. Ma olen nõutu. Soov on kindel - olen valmis loobuma kõigist nendest uhketest reisidest, kallist autost, vingest majast, kallitest riietest. Minu vaimne tervis on olulisem, mida konstantselt lõhutakse minu alandamise, solvamise, jalge alla trampimisega.



Lihtsalt infoks: lapsi meil pole. Vanemate juurde minna ei saa, olen juba piisavalt vana (31) ning pole vanematele kunagi rääkinud, milline vaimne terror tegelikult kodus käib. Mitte keegi ei tea seda, olen kõik endasse hoidnud. Ei näe mõtet selle avalikustamisel, keegi nagunii ei usuks, kuna fassaadi on suutnud see mees puhtana hoida ning kõik arvavad, et unistuste mees. Koduseinad näevad aga hoopis teist pilti.