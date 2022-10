Imemaitsvad maasikamaitselised kummikommid | Kodumaine toidulisand meie enda UltimateBeauty brändi poolt

Teame, et kiire elutempo, laste ja muude kohustuste kõrvalt on vahel raske iseendale leida aega, et turgutada organismi talle vajalikul viisil. Sellest ajendatuna, oleme loonud toitainete rohked kummikommid, milles sisaldub kolmekordne ilueliksiiride kombo - kollageen, hüaluroohape ja koensüüm Q10. Imemaitsvad maasikamaitselised kummikommid, mille järgmise päeva annust on raske ära oodata.