Miks sa peaksid end lollitada laskma? Märgid, mis viitavad, et su kaaslane on ikka väga egoistlik

Sinu karjäär on talle sinu iseloomust tähtsam

Kui sul on tunne, nagu ükskõik, mida sa ka ei teeks, sa ei ole ikka piisavalt hea oma kaaslase jaoks, et teda huvitab rohkem sinu töö, kui sinu isiksus, siis on see esimene halb märk... Suhteterapeudi Karyl McBride sõnul on su kaaslase kohus sind toetada ning julgustada. Tema ei ole aga see, kes otsustab, millist karjääri sa teed. Ja kui ta sind kellelegi tutvustab, ei peaks ta esimese asjana rääkima sinu ametist.

Sul puudub igasugune vabadus

Mõnedel nartsissistlike isiksusehäiretega inimestel on liiga kõrged nõudmised ja ootused. Isegi kui see võib olla motiveeriv seada oma kaaslasele eesmärke ja kõrgemaid püüdlusi, siis see ei tohiks siiski muutuda koormavaks. Suhteekspert Jan Hill selgitab, et liiga suure egoga inimesed loovad endale ja kaaslasele veidrad reeglid. On inimesi, kes peavad andma iga oma sammu eest aru oma kaaslasele, ükskõik, mida ta ka ei tee. Sellise suhte puhul on see partner, kes hoiab ohje enda käes, kes otsustab kõik ja piirab oma kaaslase isikuvabadust. Selline suhe tekitab stressi, võimetust ja pettumust. Sellises suhtes ei ole kohta vastastikusele austusele.

„Mina“ on sageli palju tähtsam, kui „meie“

Võib-olla tuleb see sulle tuttav ette, kui su kaaslane kasutab rohkem sõna „mina“, kui „meie“. Suhteekspert Samantha Burns'i sõnul peab suhe rajanema vastastikusel võrdsusel. Olles normaalses suhtes, on sinu õnn ja heaolu sama tähtsad kui su kaaslase oma ning vastupidi. Sinu kaaslast peaks huvitama see, mis sinule tähtis on ning sinu õnn peaks olema tema prioriteet. Kui sina oled alati see, kes peab järeleandmisi tegema, siis on aeg mõelda oma suhte üle järele.

Su kaaslane teeb sind maha

Tõenäoliselt on see kõige hullem probleem, mida tuleb ette väga enesekesksetel inimestel. Kui sina oled edukam kui tema, siis katsub ta sind maha teha.

Ta ei küsi sinult kunagi, kuidas su päev läks