Mees mõistab naiste rahulolematust suhetes: minu suhtes on vastupidi ja sellepärast saan nendest naistest vägagi aru

„See võib tunduda nii, et kunagi ei saa naisele küll ega ole piisavalt hea. Kujutate ette, minu suhtes on vastupidi ja sellepärast saan nendest naistest vägagi aru. Kui ikka mees sõidab kõigest üle ja naine räägib ja räägib nagu tühjale seinale, siis on asjaga halvasti. Muidugi ei ole alati kõik nii mustvalge, aga need on teise inimese tunded, need, mida tema sinu vastu tunneb, kui koos sinuga elab, sa ei saa neid eirata.

Kui temal on probleem, siis on ka sinul tegelikult probleem. See on vähim, mida hooliva mehena teha saad. Istuda maha ja kuulata naine ära ja mõelda, kas tema rahulolematus on põhjendatud – ja leida siis mõlemaid pooli rahuldav kompromiss. Kõige jubedam on see, kui sind lihtsalt ignoreeritakse.“