Eesti naine olulisest omadusest mehe puhul: valetaksin, kui ütleksin, et see mind ei häirinud

„Ma olen ise üsna lühike, 164 cm ja mu elus on olnud kaks meest, mõlemad lühikesed. Minu esimene mees oli 170 cm. Lühike mees, aga tema kõrval ma ei tajunud teda lühikesena, kuna ta oli ikkagi minust pikem. Teine mees oli aga minuga sama pikk ja ausalt öeldes see mind häiris küll. Nagu kaks päkapikku käisime ringi.

Meile öeldi küll, et oleme „nunnu paar“, aga mind see tegelikult häiris lõpuks, väga. Eriti kui veidi juurde võtsin üksvahe. Tundsin, nagu oleks ta kõrval mingi emavaal. Ta oli tegelikult väga tore inimene ning lahku läksime muude asjade pärast, mitte pikkuse. Aga ma valetaks, kui ütleks, et see mind ei häirinud...“