ETTEVAATUST, KASSIOMANIKUD! Sinu kass muudab sinu isiksust ja meeleolu viisil, mida sa poleks osanud arvata

Need väikesed karvapallid pole mitte ainult targemad, kui me arvame, vaid nad võivad olla ka manipuleerivad. Ei, sinu lemmik väikest kaisusõpra ei tohiks sinu „mürgiste suhete“ nimekirja kanda, vaid nende liivakasti!

2015. aasta uuringud näitavad, et toxoplasma gondii parasiidid, mis elavad kassi väljaheites, jõuavad ka kolme miljoni inimese hulka. Teise uuringu hinnangul on sul üks viiest võimalus, et sul on parasiit.

Peale ilmse jämeda teguri on see probleem, sest parasiidid jäävad sinu ajju ja võivad sinu käitumist mõjutada. Uuringute kohaselt muutuvad parasiidiga inimesed enesekriitilisemaks, neurootilisemaks ja ebakindlamaks. Sõltuvalt sinu soost võivad sümptomid erineda. Naised muutuvad tavaliselt ekstravertsemaks, kohusetundlikumaks, püsivamaks ja moralistlikumaks (parasiidi tõttu), samas kui mehed muutuvad impulsiivsemaks, kahtlustavamaks ja armukadedamaks.

Põhjus maski kanda

Kassid kipuvad parasiidi püüdma saagi tapmise ja selle söömise teel. Nii et kui sinu kass naudib maitsvat hiiremaiust, on suur tõenäosus, et ta on selle parasiidiga nakatunud, kuna üks parasiidi ülesannetest on hiired halvata, et nad ei saaks röövloomade eest põgeneda. Äge! Nüüd on sul surnud hiir ja parasiit, millega tegeleda.

Kahjuks ei ole toksoplasmoosi vastu võimalik ravida, kui sinu kassil on see haigus. Nii et kui leiad, et sinu karvasel sõbral on selle parasiidiga juhtunud ebaõnne, peaksid liivakasti puhastamisel hakkama maski kandma.

Pea meeles! Veendu, et sinu kass on puhas ja terve ning proovid oma kassi järelt koristades olla võimalikult sanitaarne.



Allikas: YourTango