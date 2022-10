Digiturundusagentuuri Sharplife juht Kaspar Aren elab oma elu mantra järgi - elu on lühike, tee seda, mida armastad! Oma töös on ta märganud, et ehkki eestlaste seas on väga palju lahedaid ettevõtjaid, kes teevad head asja ning seda samuti südamega, on nad tihti tagasihoidlikud ja mõtlevad, et ah, mis mina!