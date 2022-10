Põhjalik ülevaade lähenevaks talveks! Kuidas õige nahahooldusega oma nahka toetada ning säravana hoida?

Mai-Liis tõdeb, et kosmeetikas on peidus rohkelt ohtusid, sest meil ei ole sageli aega end koostisosadega kurssi viia. Pimesi usaldatakse tootjat, aga müügimees võib ükskõik mida väita, kui kliendil puuduvad algsed teadmised. „Tähtis oleks enda jaoks välja valida need tootjad, kes teevad väärtuspõhist brändingut ehk sa saad aru, et nad toimetavad läbipaistvalt ja jagavad sulle kui kliendile infot, mida nende tooted sisaldavad.“