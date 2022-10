Naine põrutab: keegi ei taha olla kohtingul, kus mees ainult vingub. Selliste probleemidega mine terapeudi juurde!

„Ma olin alati arvamusel, et pikkus ei loe, peaasi, et on hea inimene ja tore mees. Kahjuks see arvamus on nüüd aastaga muutunud. Sa püha mega-müristus, millised enesekindluse probleemid on lühikestel meestel! Hea, et kohtingul veel pillima ei pista. Andke andeks, aga ausõna, kui sa kohtingu esimestel minutitel kukud südant puistama, et oled lühike mees ja kõik naised sellepärast sinuga rohkem teisele kohtingule ei tule, siis mul on sellistele ainult üks mõttetera. Asi EI OLE isegi teie pikkuses, asi on selles õudses vinguviiulduses!