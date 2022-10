3,9 miljonit naist hulluvad TikTokis selle vibraatori peale

3,9 miljonit naist kiljuvad kui ühest suust, kui mõnus see sekslelu on. Nii suur arv naisi ei saa eksida! Üks õnnelikest omanikest kommenteeris, et tema sai oma orgasmi kätte 30 sekundiga. Seda võib juba kähkukaks nimetada!

Mis roosikujulise seksmasina nii võrratuks teeb?

Mia Rose on kliitorit imev vibraator. Ta näeb välja nagu ilma varreta roos, mille kroonlehtede keskel on auk, mis tekitab kliitoril kergeid rütmilisi vaakumeid ja justkui imeb seda. Mia Rose on varustatud kümne erineva naudingute režiimiga. Naised esitavad endale väljakutseid, kui mitu orgasmi nende keha suudab selle seksleluga vastu võtta. Cosmopolitan.com-i blogija Rachel Varina proovis ise järele ja võttis asja kokku nii: vibraator, mis pakub viie minuti jooksul kolme orgasmi, on kindlasti oma populaarsuse ära teeninud. Mia Rose on väike, ent tõeliselt võimas vibraator. Rachel pani oma keha proovile ja tema jaks lõppes pärast üheteistkümnendat orgasmi.

Kuidas Mia Rose’i vibraatoriga 11 orgasmi saada

Nii, naised, siin on väljakutse asuda avastamisretkele – mitu orgasmi sinu kehas varuks on? Toimeta nii: pärast esimest orgasmi, mis ilmselt tuleb liiga ruttu, lülita Mia Rose madalamale töörežiimile ja jätka kliitori stimuleerimist. Kui tunned, et tahad jälle hoogu juurde panna, siis just nii teegi. Kui tekib tunne, et rohkem küll sellest kehast orgasme tulla ei saa, siis pane jalad kokku ja lase sekslelul stimuleerida oma häbememokki ja kliitori ümbrust. Endale üllatuseks avastad, kui erinevatest sügavustest võib orgasmilaine vallanduda. Iga järgmine orgasm on eelmisest intensiivsem. Pea meeles, et kliitoriorgasmideks vajad sa rohkelt kvaliteetset veepõhist libestit, ja sõit võib alata.

Mia Rose on siidiselt sileda pinnaga ja nii meeldivalt käepärase suurusega. Tema mõnulaineid saab ühest nupust mugavalt juhtida. Kuna Mia Rose on tõeliselt diskreetse disainiga, siis ei pane ta öökapile ununedes kedagi kulme kergitama.