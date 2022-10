FOTOD | Noore naise pihtimus: inimesed arvavad, et mu kihlatu on mu vanaisa, aga me armastame teineteist!

Paar, kes kutsub ennast sotsiaalmeedias Kauboiks ja Ingliks, on juba rohkem kui aasta aega jaganud TikToki vahendusel oma armastuslugu. Nende videoklippidelt võib näha palju õrnust ja uhkeid kohtinguid.

Olgugi et nad ei ole oma vanuseid avaldanud, võib arvata, et nende vanusevahe puhul saab rääkida suisa mitmest põlvkonnast.

Hiljuti paar ka kihlus ja Ingel näitas uhkusega oma teemantsõrmust. „Jääme hingesugulasteks kuni surmani,“ kirjutas ta õnneliku sõnumiga pildi juurde.

„Armastus, kus saab üksteisega lollitada, on parimat sorti armastus,“ seisis videopostituse pealkirjas, kus paar kohtinguõhtut veetis.

Kuid hoolimata paari sõnumist, et vanus on vaid number ja nende armastus on tõeline (arvestades ka nende pulmaplaane!), peavad nad toime tulema paljude negatiivsete kommentaaridega just nende vanusevahe suunal.

Muu hulgas on paari videoid kommenteeritud stiilis, et Kauboi sobiks hästi naisele vanaisaks. „Ma igatsen seda, kuidas mu vanaisa mind hoidis,“ kirjutas üks kasutaja kommentaariks, pilgates nende vanusevahet.

„See on nii kena, kui lapselapsed on vanavanematega lähedased,“ seisis teises kommentaaris. „Need videod panevad mõtlema, et ehk mul ei olegi nii suured isaprobleemid, nagu arvasin,“ oli väidetud kolmandas kommentaaris.

Palju on ka kommentaare, kus arvatakse, et Ingel on suhtes ainult raha saamise eesmärgil. „Hea näide, mida kõike raha eest saab osta,“ väideti kommentaaris. „Ta ootab ainult seda tšekki!“ lisas teine kommenteerija.

Ent sugugi kõik kommentaarid ei ole nii negatiivsed. On inimesi, kes peavad vanusevahet romantiliseks.

„Nii tore on sind õnnelikuna näha! Seda ütleb naine, kes on samuti suure vanusevahega suhtes… Ära kuula vihkajaid,“ on ühe kaasaelaja soovitus.

„Teie kaks olete imearmsad. Inimesed on lihtsalt kadedad,“ avaldab toetust ka teine.

Mis põhiline – hoolimata inimeste arvamusest on paar enda sõnul õnnelikum kui kunagi varem ja pööraselt teineteisesse armunud.

