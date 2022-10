Kethi Uibomägi oma rängast läbipõlemisest: ühel hommikul ei tõusnud ma enam voodist, pool keha oli nagu halvatud

Tagantjärele mõistab ta eriti, kuidas investeeris töösse kogu oma aja. Ja kuigi ereda leegiga põlemise ja töise tegutsemise tulemusena sai Kethi teada, et lisaks saate juhtimisele on ta ka väga tugev toimetaja, tuli vahepeal lõivu maksta ka tervisega. x

Õigupoolest viitas sellele esimesena töötervishoiuarst, kes soovitas veidikeseks aja maha võtta, aga igal õhtul otse eetris olles ei ole võimalik päevapealt töölt eemale jääda. Igal juhul juhtus ühel päeval nii, et Kethi ei tõusnud enam voodist, sest pool keha oli nagu halvatud ja arstid kinnitasid, et tegu on läbipõlemissündroomiga.