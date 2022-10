„Tundub, et sellest on saanud uus trend, kuid ma ei arva, et see on tingimata halb,“ ütles Yale'i ülikooli psühhiaatria resident dr Amanda J. Calhoun. „Alati on olnud kuulsusi ja avaliku elu tegelasi, kes on toetanud vaimse tervisega seotud jõupingutusi – pean silmas isegi printsess Dianat, ja see oli 90ndatel. Ta teatas inimestele, et tal on buliimia, ning inimesed panid sellele lausa nime „Diana efekt“, sest pärast printsessi väljaütlemist hakkasid inimesed söömishäirete jaoks abi otsima.“