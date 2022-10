Säästa raha ja aega! Nõuanded, mis aitavad vähendada toidu raiskamist

Samsungi võistluse ja digiharidusprogrammi Solve for Tomorrow juht Egle Tamelyte selgitas, et hiljuti kukkus võistlusele oma ideede ja võistkondade kirja panemise tähtaeg. Mitmed noorte ideed paistavad olema seotud just jätkusuutlikkuse arendamisega ning isegi otseselt näiteks toidu pealt säästmisega. „Korraldasime hiljuti ka küsitluse ning sealt selgus, et Eesti noortest 46 protsendi arvates on just toidu raiskamine keskkonnale pigem oluliseks ohuks,“ märkis Tamelyte.