Ekspertide sõnul on just need argumendid põhjuseks, miks võid oma partneriga ikka veel koos olla

Kuigi teil kahel võib olla vapustav keemia, ei tähenda see, et oleksite kõiges ühel lainel. Nii et ärge olge üllatunud, kui suhte alguses ei nõustu te oma suhte ajakavaga. Psühhiaater ja vaimse tervise eksperdi Ketan Parmari sõnul võib see välja viia aruteluni, millal soovite abielluda, kas soovite lapsi või mitte, kus soovite elada, kuidas näete oma elu kümne aasta pärast ja nii edasi. „Need on peamised teemad, mis aitavad teie suhte suunda kujundada,“ ütleb Parmar. „Nendel teemadel arutledes saate paremini hinnata, milline on sinu ja su partneri seisukoht olulistes küsimustes, ja niimoodi vältida arusaamatusi tulevikus.“