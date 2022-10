On üks oluline faktor, mis määrab ära edukuse taseme, aga enamik inimesi otsustab seda mitte teha

Grover lisab, et kui enamik inimesi jookseb stressi eest ära, siis tema jookseb stressi sisse. Ta toob välja, et stress hoiab teravana ja esitab väljakutseid niimoodi, nagu me pole osanud iial ette kujutada. See kohustab lahendama probleeme ja haldama olukordi, mis nõrgemad inimesed kaevikusse peitu ajab. „Ilma selleta pole võimalik edu saavutada. Edukuse taseme määrab ära see, kui hästi stressiga koostööd teed ja sellega toime tuled,“ lausub ta ja lisab, et ei taha midagi kuulda sellest, nagu inimesed ei suudaks taluda survet.