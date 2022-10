Nõutu ema: uskumatu, mis summades antakse lastele taskuraha. Minu omad on maruvihased, et miks nad ei saa

„Õudselt on ära väsitanud pidev vaidlemine lastega raha teemal. Mul on kaks last vanuses 11 ja 13 ning nad mõlemad saavad taskuraha 15 eurot nädalas. Kodus on alati söök olemas, kõik riided ja vajalikud tarbeesemed on samuti olemas ja taskuraha on siis selleks, et endale vahel mõnda snäkki või maiustust osta või muud pudi-padi.