Idee nädalavahetuseks? Muusik Kerry Katona teeb kallimaga kaotatud aega tasa: see saab olema meie seksipidu!

Kuid puhkusel on ka veidi „vallatum!“ tähendus teatab Katona. „Järgmisest nädalast olen tööga nii hõivatud, et mul pole enne uut aastat ühtegi vaba päeva! See on hull. Aga ma hindan seda, et olen hõivatud ja tean, et mul on õnn tööd teha!“

Selleks, et enne kiiret tööperioodi veidi aega maha võtta ning kallimaga kaotatud aega tasa teha, suundub paar üheskoos minipuhkusele. Nimelt olid Kerry ja tema fitnesstreenerist elukaaslane Ryan sunnitud mõnda aega eraldi magama, sest mees oli koroonapositiivne.

„Ta jõudis hiljuti tagasi poiste reisilt Ibizalt ja tõi Covidi endaga kaasa. Nii et oleme hoidnud distantis ja maganud erinevates magamistubades,“ räägib naine ja lisab, et nüüd on vaja kaotatud aeg tasa teha.

„Mul on sel nädalavahetusel natuke vaba aega, nii et lähme Ryaniga spaasse, kuid see ei ole siiski väga lõõgastav. See saab olema meie jaoks seksipidu! Me pole nädalaid koos kvaliteetaega veetnud.“

allikas: The Sun