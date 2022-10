Miks ma ei suuda oma kallima petmist lõpetada?

Monogaamia sisuks on pidada ühte partnerit korraga. Monogaamia ei ole kunagi olnud inimese jaoks loomulik kooslus, vaid pigem sotsiaalne moodustis, mis on meie ühiskonnas pikalt normiks olnud. Teeme petmisest nii suure teema, ent samas pea kõik mängivad kallima petmise mõttega. Palju on neid, kes ei suuda oma kallima petmist lõpetada. Kas on aeg ümber mõtestada, mida me petmiseks nimetame?

Ameerika tuntud suhteteemade ja seksuaalsuse ekspert Esther Perel toob välja, et inimloom ihaleb paratamatult avatud suhte järele. Uue kaaslase käte vahel olles tunneb nii naine kui ka mees end tavarollidest vabana ja saab olla jälle nagu tema ise! Nagu ta oleks kohustustevaba seikleja! Ja see on lõbus.

Iga suhe närtsib ja truuduse kokkulepped aeguvad

Suhteeksperdid on täheldanud, et avatud suhetest on saamas ühiskonnas uus norm. Enamik meist ju mängib selle mõttega, et menüüd võib alati sirvida! Probleem on selles, et ühest küljest meeldib meile turvatunne, mis tuleb ühe kallimaga koos olemisest, teisest küljest ihaleme seikluste ja vabaduse järgi. Avatud suhe on kombinatsioon kahest maailmast. Petmiseks muutub teistega magamine ja väljas käimine siis, kui oma kallimaga jäetakse see eelnevalt läbi rääkimata. Oma eksiga kokkusaamine, Tinderis aktiivne olemine … need on petmised.

Suhtes tuleb kõik teemad omavahel kokku leppida: kes ärkab hommikul lastega, millal seksida ja kelle töö on hetkel olulisem. Need teemad ei ole iseenesestmõistetavad. Kui asjadest otse ei räägita, tekivad ühe kallima sees pinged ja edasi juba kiusatus kellegi teise käte vahel end jälle seksikana tunda. Seksiisu ja enda ihaldusväärsena tundmine tekitab tohutu dopamiinilaviini ja see kaalub vähemalt esialgu petmise süütunde üles.

Mina tahan mitme naisega koos olla, aga sind tahan ma ainult endale!