Mitte miski ei paku enam huvi või hoopis kõik ärritab? See väike harjutus aitab pinged maha võtta

Kuidas täpsemalt saab hingamise abil mõjutada oma õnnelik olemist ehk õnnetunde kogemist? „Me saame hingamisega reguleerida oma närvisüsteemi toimimist. Kui oleme liiga apaatsed, saame hingamisega tõsta oma energiataset, aga see töötab ka vastupidi – teadlik hingamine aitab närvisüsteemi rahustada ja sellega muuta enesetunnet mõnusamaks,“ ütleb hingamisterapeut ja enesearengu teejuht Monika Palm.

Ta toob välja, et just sügav hingamine stimuleerib parasümpaatilist närvisüsteemi, mis juhib keha stressist lõdvestumisse. „Kui me lõdvestume, siis südamelöögid rahunevad, vererõhk stabiliseerub, seedimine korrastub ja ka magusaisu väheneb.“