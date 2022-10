Juba jälle! Need on levinuimad põhjused, miks juuksed nii sageli rasuseks lähevad

Kui sa arvasid, et sage juuste pesemine on hea, siis tegelikult see nii ei ole. Pestes juukseid ärritad sa tihti nahka, mille tagajärjel hakkavad peanaha rasunäärmed veelgi rohkem rasu tootma.

See võib tunduda hea mõte, aga tegelikult see nii ei ole. Nimelt sisaldavad need tooted sageli liiga palju pindaktiivseid aineid ja mõjuvad juustele ärritavalt. Kõik need tegurid ärritavad peanahka ning stimuleerivad rasu tootmist veelgi rohkem. Et seda probleemi vältida, eelista neutraalse pH-ga šampoone.