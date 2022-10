Ebakindluse tipptase! Mees jättis oma kaaslanna tema Halloweeni kostüümi pärast maha

Naine nimega Pia Blossom selgitas oma TikToki kontol @pisblossom_x , et tal oli väga põnevil, sest sai leidis kõpuks põhjuse, et kanda ägedat kostüümi. Pia elukaaslane, aga arvas hoopis vastupidist.

Nimelt riietas 25-aastane naine end Playboy jänkuks. See tähendas seda, et naine kandis sügava dekolteega trikood, mille alla tõmbas sukkpüksid. Kaela pani valge krae ning käte otsa valged käised. Dekolteele ja huultele tegi kunstverepritsmed.

Vahetult enne välja minemist, postitas Pia pildi Instagrami ning sellele reageeris tema kallim, kes arvas, et riietus ei ole sobilik klubisse minekuks. „Ta soovitas mul sukad vahetada retuuside vastu, kuid arvasin, et see rikub üldmuljet,“ räägib Pia, kes jäi oma valikule kindlaks ning suundus pidutsema.