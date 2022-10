Naine avaldab peamise põhjuse, miks pidi leppima eksabikaasa nimega: tore, et ajad siiski muutuvad mõnes osas ka paremuse poole

„Plaanisin ka peale lahutust oma neiupõlvenime tagasi võtta – see lihtsalt oli väga palju ilusam ja kõlavam, aga loobusin, kui sain teada, millise bürokraatliku kadalipu oleksin pidanud seoses sellega läbi käima. Neid dokumente, mida oleks tulnud muuta, oli kokku tugevalt üle kümne, sealhulgas ka mitu firmat. Kui abiellusin, siis ei tulnud kõne allagi, et oleksin jätnud endale oma nime alles, nagu see tänapäeval võimalik on. Tore, et ajad siiski muutuvad mõnes osas ka paremuse poole.“