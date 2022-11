„Paljud inimesed ei tea, et hambahari ei puhasta umbes 40% hambapinnast. Selleks, et suus ei hakkaks paljunema bakterid, mis kahjustavad igemeid ja hambaid, on vaja puhastada ka hambavahesid ja hambakülgi. Hambavahesid saab puhtaks erinevate vahenditega. Tuntuim ja lihtsaim neist on hambaniit, mille kasutamine parandab suu tervist ning ennetab kaariest ja igemehaigusi,“ selgitab Kliinik 32 igemeravi spetsialist doktor Inga Rahuoja.

Üldlevinud soovitus on puhastada hambavahesid niidiga enne hammaste pesu, sest puhastele hambapindale mõjuvad hambapasta kasulikud omadused paremini. Oluline on meeles pidada, et hambaniiti tasub kasutada iga päev ja kindlasti järjepidevalt.

„Kuigi hambaniidi kasutamist seostatakse eelkõige hambavahedest toidutükkide eemaldamisega, siis tegelikult on oluline kõiki vahesid puhastada ka biokile tõttu. Bakterid ehitavad hammaste peale biokile massi, mida on tarvis lõhkuda igapäevaselt, kuna see tekib kahekümne nelja tunni jooksul sinna uuesti. Mida kauem bakterid on saanud kasvada, seda kahjulikumaks ja ärritavamaks nad igemetele muutuvad. Kui me hambavahesid ei puhasta, siis muutub katt vanemaks ning järjest ohtlikumad bakteritüübid saavad sinna kinnituda, kutsudes esile põletikulist reaktsiooni. Sellepärast ongi siinkohal tähtis regulaarsus – soovitav on vähemalt kord päevas niiti kasutada,“ räägib Rahuoja.

Hambaniidi kasutamise puhul on oluline ka õige tehnika. Esmakordselt hambaniiti kasutama hakates tasub konsulteerida oma hambaarsti või suuhügienistiga, paluda tal ette näidata või proovida ise hambaarsti visiidil hambaniiti kasutada. Nii on lihtsam niidi kasutamisega algust teha.

Kuidas kasutada hambaniiti?

Võta umbes 50cm ehk enamvähem küünarvarre pikkune jupp hambaniiti. Keri lahtine niidijupp keskmiste sõrmede peale. Hoia hambaniiti nimetissõrme ja pöidla vahel pingul. Libista hambaniit hambavahesse kuni niit kohtub igemega. Tõmba hambaniit hambakumerust jälgides koos hambakatuga igemetaskust välja.

„Hambaniidi kasutamisega on nii nagu iga harjumusega – see võtab aega. Alguses on vaja muidugi harjutada, et saada kätte õige võte, mis aitab kõik hambad puhtaks saada. Kui aga õige nõks on käes, siis võib hambaid niiditada kasvõi kinnisilmi,“ lisab Rahuoja.