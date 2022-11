39aastase naise karm ülestunnistus: mõistsin, et alkohol on saanud mu igapäevaseks normaalsuseks

Ta on ema oma lastele, elukaaslane, väärt kolleeg ja tragi inimene. Küll aga on ta täheldanud, et alkoholi tarvitamist tuleb tema elus ette sagedamini, kui ta ise oskaks välja tuua.

„Ma ei arva, et ma liiga palju joon. Või joon? Igaõhtune veiniklaas päeva lõpetuseks lõõgastab mõnusalt ja ongi ju täiesti okei. Ma joon palju tahan, võin seda endale lubada, kas see on probleem? Okei, aga tegelikult... Mu neljakümnes sünnipäev pole enam mägede taga ja ma olen tihti väsinud, ma võiks võtta kaalust alla ja saada oma peavaludest lahti. Mu pea valutab reaalselt liiga sageli. Täna jälle. Kaks valuvaigistit võtsin hommikul. Super tüütu.

Mõtlesin lõunal, et alkohol on saanud mu igapäevaseks normaalsuseks. Vahel ka lõuna juurde ja sõpradega koos olles. Tavaliselt avan kodus õhtusöögi juurde ka veini. Ja samas, elu ongi ju sündmus, kus alkohol on paljudes olukordades suht asendamatu osa. Lisaks on lapsed viimasel nädalal tatistena lasteaiast eemal olnud ja ainus hea variant, kuidas end nendega veedetud ajast päeva lõpus maandanud olen on see, et maandun õhtul tugitoolis klaas käes. Siis kui nad magavad.

Eelmisel reedel tellis Mart kasti me lemmik Alvarinhot ja sellest ongi veel ainult kaks pudelit alles. Ma ei tea, äkki ikka peaks ennast nüüd kuidagi kokku võtma. Ega ma ei saa ju niimoodi valutava peaga ülejäänud elu elada.

Olen kunagi linnas „Selge“ kampaania reklaami märganud ja alkoholi koguste vähendamise mõttega ka mänginud, kuid mul ei ole distsipliiniga just kõige sõbralikumad suhted.

Võib olla peaks mingi piiri tõmbama, et elu muuta. Lihtsalt, et vaadata, kas see aitab natuke neid koguseid vähendada?“

Ühel hetkel sai ta aru, et on vaikselt kaotamas kontrolli oma tunnete, mõtete ja harjumuste üle. Ta otsustas abi otsida. Anonüümselt, iseseisvalt ja internetis. Talle oli suureks abiks alates 2020. aastast saadaval interaktiivne ja internetipõhine programm Selge, mis on inimesele toeks alkoholitarvitamise vähendamise eesmärkide püstitamisel ja ellu viimisel pikema aja jooksul. Kampaaniat Selge rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest programmi „Kainem ja tervem Eesti“ raames. Täpsem info: https://selge.alkoinfo.ee/