Seksipuuduse all kannatavad suhted ei kesta kaua- kas sina seksid piisavalt?

Seks on võimas tööriist, mis hoiab intiimsuse ja lähedustunde suhtes elusana. Kui seks kaob menüüst, siis on paratamatus, et ühel hetkel ollakse kallimaga lahku kasvanud. Kui palju siis peaks seksima, et libiido torud ei läheks rooste ning kallim hellust kellegi teise käte vahelt otsima ei hakkaks? On aeg endalt küsida, miks me kallimaga enam teineteist ei himusta ning regulaarselt ei seksi?

Põhjused, miks seksuaalne külgetõmme ära kaob

Igavus ja etteaimatavus - püsisuhtesse on igavuse element sisse kodeeritud. Kui uue suhte särts läbi saab, muutub kallima etteaimatav käitumine paratamatult veidi igavaks. Mõne jaoks muutub see häirivamaks kui hammaste krigistamine.

Mehe erektsioon on vilkuvat laadi - on ja pole ka. Vanus ja elustiil teevad erektsiooniga oma töö ja see on normaalne. Mida vanemaks mees saab, seda rohkem peab ta vaeva nägema erektsiooni tekitamiseks ja hoidmiseks. Erootikapoodides on sellisteks olukordadeks tõhusaid looduslikke abivahendeid, mis toovad Super Man’i magamistuppa tagasi. Naiste puhul on mure, et nad hakkavad mehe erektsiooni ära vajumisel teinekord kahtlustama, et mees ei pea teda enam atraktiivseks või siis käib armukesega hullamas.

Füüsiline külgetõmme haihtub - aastad mööduvad, kalla kehakuju ja juuksevärv muutuvad. Vanade piltide vaatamine tekitab küsimuse, kuhu see seksikas mees kadus? Asemele on tulnud toidunautleja kõht ning tema riided on värvitud ja vormitud. Kui kallima muutused hakkavad häirima, on seksuaalne külgetõmme kerge kaduma.

Romantika on esiistmelt pagasiruumi tõstetud - pikalt koos olles muutuvad kõik suhte teravad nurgad ümaraks ning maad võtab mugavustunne. See on hea turvaline tunne, aga siinkohal on oluline oma kallimat hästi tunda. Kui ta ikka on hingelt romantik, siis selle eiramine lõhub tema seksuaalset külgetõmmet sinu suhtes.