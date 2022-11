Naisel keelati nooblis restoranis õhtustamine: pole minu süü, et mul on suured rinnad

Ligi 700 000 jälgijaga Polska postitas 1. novembril video, mis on saanud juba 3,3 miljonit vaatamist. Videos seisab naine seisab silmitsi Pariisi söögikoha bossiga, kes ei ei anna naistele luba restorani sisenemiseks.

Naine pani videole pealkirjaks: dekoltee = ei restoranile. Videol on juba rohkem kui kolm miljonit vaatamist. Polska kirjeldab, et soovis koos sõbraga restorani minna, aga restoraniomanik peatas nad uksel, sest väidetavalt tundus talle, et nad on ebasobivalt riides. Pärast seda kommentaari läks naine tagasi uuele katsele, et restoraniomaniku reaktsioon ka filmile püüda. Videos kordub sama: mees väidab, et naised ei ole sobilikult riides.

Naine, kelle jälgijate jaoks on tema paljastavad kleidid juba tavapärased, kirjeldas videos: „Mulle ja mu sõbrale keelati restorani minna, sest meil oli liiga avatud dekolteega pluusid.“ Intsident pälvis palju kõneainet, kui sõna võtsid ka mitmed Prantsusmaa avaliku elu tegelased ja ka Polska TikToki fännid.

Telesaate juht Benjamin Castaldi, kolumnist Danielle Moreau ja produtsent Guillaume Genton said restoraniomanikust väga hästi aru. Castaldi väitis, et tema ei näe siin skandaali. „Ta lihtsalt ei soovi paljaid rindu oma restorani.“ Moreau kirjutas, et see ei ole feministlik skandaal. „Väga vähesed naised peavad sind feministiks.“ Genton sõnas, et polegi nii rumalaid inimesi näinud, kui kõnealune suunamudija ja tema sõbranna.

Naise jälgijate seas leidus samuti erinevaid arvamusi. „See on sarnane juhtum, nagu keset suve trikoos poodi minemine – see on keelatud. Eeldatakse korralikke riideid. Tüdruk, mine McDonald’sisse, nende esteetika juures ei tohiks riietus probleem olla.“ „Igal restoranil on õigus öelda, kas külastaja riietus on korrektne või mitte, ja vastavalt sellele tegutseda,“ kirjutas teine.

Allikas: The Sun