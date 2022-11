„Ma armastan sind“ on ju kena küll, aga hoopis need kolm sõna panevad mehe sinusse armuma

Jah, muidugi ei ole asi päris must-valge – kui see oleks nii lihtne, ei peaks selles osas üldse nõu andma, aga tegelikult on oluline mõista, mis peitub nende sõnade taga.

Need kolm sõna ei ole „ma armastan sind“, ega ka mitte ettepanek „tahad sa seksida?“. Kuigi ka need laused võivad mõjuda väga meelitavalt ja hästi. Teisalt võivad eelmainitud laused esimestel kohtumistel tekitada mehes tunde, et ta on lõksus ja see ei ole ilmselt sinu eesmärk.

Kolm maagilist sõna, mida kõik mehed ihkavad kuulda, on: „ma usaldan sind“.

Andes mehele teada, et ta on sinu jaoks usaldusväärne, võib vabalt olla võti tema südamesse.

Miks? Kui ütled mehele, et usaldad teda, tähendab see, et usaldad nii tema valikuid ja otsuseid, kui annad talle mõnes mõttes võimupositsiooni. Meest usaldades tunnustad teda ühtlasi ka liidrina, mis tähendab mehe jaoks, et lisaks usaldusele on ta võitnud ka sinu austuse.

Ühtlasi mõjub „ma usaldan sind“ mehe jaoks ka väga meelitavalt, aga ei tohiks teda hirmutada. Nende sõnadega lausud sa justkui, et oled valmis kuulama tema mõtteid ja ideesid ja usaldad tema valikuid – ka seda, mis puudutab teievahelist suhet ja tulevikku.

See aga aitab kohtingutega seotud pingeid leevendada ja lubab mehel tunda, et teda ei kiirustata tagant, vaid ta saab otsuseid langetada omas tempos.

Lisaboonus on see, et sinu tunnustus tekitab mehes veelgi enam tunnet, et ta tahab ka tegelikult olla sinu ootuste kõrgusel ja teha häid otsuseid – sina ju usud, et ta teeb. Niisiis aitavad need sõnad olla ka parem mees.

Aga kõige olulisem on, et need sõnad tuleksid südamest, lihtsalt mängimiseks ei ole mõtet neid lausuda.

Allikas: YourTango