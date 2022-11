Ületöötamine peegeldub käitumises. Need on olulised muutused inimese tegevuses, kes on läbipõlemise äärel

„Töötajate vaimse heaolu eest hoolitsemine on praegu omane pigem suurtele ja rahvusvahelistele ettevõtetele. Seal on puhketoad, töötajad saavad külastada psühholoogi, regulaarselt toimuvad tööstressi-teemalised koolitused või loengud,“ loetleb Kadak mõned võimalused, mida pakutakse. „Samas on töötajate vaimse tervise teema siiski meie ühiskonnas suhteliselt uus ja suurema tähelepanu pälvis see koroonaviiruse puhkedes, kui inimesed koju isolatsiooni jäid,“ meenutab Kadak.

Kuigi koroona kõrgaeg tundub olevat läbi, ei lõppenud maailmas rahutud ajad. „Kui igaühel on oma enda mured ja foonil on veel suurem ärevus, kuidas üle elada hinnatõus ja milliseks võib Ukraina sõda, siis pole ime, et vaimse tervise tasakaal läheb paigast,“ tõdeb tööjõuekspert.

Ületöötamine peegeldub käitumises

Üks oluline teema töötervishoius on kindlasti läbipõlemine. Selle ennetamisel on Kerli Kadaku sõnul suur roll kolleegidel ja meeskonnajuhil. „Inimene ei põle läbi üleöö, enne seda toimub tema harjumuspärases käitumises mingi muutus. Ta hakkab näiteks unustama, tööülesannetes eksima ja see võib puudutada täiesti tavalisi elementaarseid asju, millega varem kunagi probleeme polnud. Teise inimese puhul annab läbipõlemisohust märku hoopis üha vaiksemaks muutuv olek. Inimene tõmbub endasse, ta ei tule kohvi- või lõunapausile, ta ei ütle koosolekutel sõnagi. Kui see kestab rohkem kui paar päeva, tasub uurida, kas kolleegil oleks vaja abi.“

Kadak toonitab, et suur osa siin on vahetul juhil. „Juht peab oma inimesi tundma, muidu ei oska ta ka muutuseid näha. Lisaks peab juht ise olema heas vaimses tasakaalus. Kui juht on samuti üle töötanud, tal on kogu aeg kiire, siis ei märka ta oma meeskonnas ohumärke. Nii on töötajatel suurem võimalus läbi põleda. Oma inimeste jaoks tuleb võtta aega.“

Õige planeerimine aitab vältida ülekoormust