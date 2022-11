NAISTEKA NÄDALAHOROSKOOP | Kindlasti tasub keskenduda oma suhetele, sest see aeg on leppimiseks otsekui loodud

Teisipäevane kuuvarjutus on võimas aeg. Varjutus toimub kell 13, ent selle mõju on tunda mitte ainult läbi päeva vaid lausa nädalajagu. Kindlasti tasub keskenduda oma suhetele, sest see aeg on leppimiseks otsekui loodud. Muuhulgas ka leppimiseks nendega, kes meie hulgast juba lahkunud on. Sama päeva täiskuu lisab rahutust, naistele ilmselt rohkemgi kui meestele. Tahtes maailmas muutusi, ole seda ise – tundes puudust rahust, püüa seda juurde luua.