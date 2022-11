Õnneliku suhte puhul on kõige olulisem aspekt usaldus – sa pead usaldama inimest, kellega koos oled. Just seesama usaldus aitab jagu saada rasketest aegadest ja paneb kaaslast veelgi enam hindama. Niisiis tuleks esimese asjana endalt küsida, kas sa usaldad oma partnerit?

Kui sellele küsimusele on vastus leitud, on siin veel viis asja, mis näitavad, et teie suhe on kaljukindel: