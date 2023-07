Sa võid küll mõelda, et mees on sinuga avameelne, aga ometi ei tundu miski päris õige. Kui ta räägib tulevikust, ütleb ta õigeid asju, mida tahad kuulda – ka tema soovib abielu ja lapsi. Kuna te juba käite kohtamas, eeldad, et tema tulevikuvisioon hõlmab ka sind, aga kas ikka hõlmab?