Senini oli mu armuelu täis ebaõnnestumisi ning seal oli üks ühine joon - ma ei saanud kunagi täielikult aru, miks iga suhe oli valesti läinud,“ tunnistab naine. „Olen praegu 33-aastane ja valmis end pühendama, kuid tahan olla kindel, et ma ei korda mineviku vigu.“

Milline oleks parim viis teada saada, mis valesti läks, kui mitte otsida üles viis endist kallimat ja küsida neilt otse? Ta tunnistab, et see ei olnud kerge, aga selle nimel, et uus suhe õnnestuks otsustas ta seda teha. Nüüd avaldab naine asjad, mida ta enda kohta teada sai: