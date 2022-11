Uue diivani otsingul? Sisekujundaja avaldab: enne valiku tegemist esita endale sellised küsimused

Katariina sõnul on trendid nii intensiivsed, et teinekord võib olla isegi raske eristada, mis on inimese isiklik maitse ja mis välismõju. „Inimesed on ka ise hakanud endalt küsima, et kas näiteks see kollane diivan meeldib mulle päriselt või on asi selles, et ma näen seda pidevalt erinevates kontekstides.“ Sellised küsimused tulevad igati kasuks, sest aitavad mõista enda isiklikke eelistusi ja vajadusi. „Aitan ka ise kliendil sellist analüüsi teha, sest nii jõuame arusaamiseni, mis on see, mida päriselt vajatakse.“ Katariina sõnul lähtutakse tihtipeale esialgu hoopis sugulase või tuttava valikutest ja jäetakse enda vajadused kõrvale. „Arutelu käigus võib selguda, et kliendi vajadused võivad olla sootuks teistsugused,“ ütleb Katariina.

Keskkonda säästev mõtteviis jõuab üha rohkem ka Eesti kodudesse ja üldine suundumus on tarbimist vähendada. Seega soovitakse üha rohkem diivanit, mis näeb hea välja ja on mugav ning ühtlasi ei teeni oma peret puhta, kauni ja hästi vormis püsivana mitte ainult kolm kuni viis, vaid kümme ja rohkemgi aastat. See pole Katariina sõnul võimatu missioon, sest Softrendi valikus on sellised diivanid täiesti olemas.

Softrendi pehmete diivanite kvaliteeti teatakse hästi. Kasutajamugavust on viimasel ajal diivanitele lisanud üha laiem valik diivanikangaid, mille hulgast saab igaüks endale sobivaima valida, olgu määrav siis täpne toon ja kanga tekstuur, keskkonnasäästlikkus või hoopis selle n-ö lemmikloomakindlus. „Meil on kangaid, mis on valmistatud 100% ümbertöödeldud plastpudelitest,“ toob Katariina esile. Ta lisab, et tehnoloogiad on juba nii arenenud, et ka professionaalid ei saa enam aru, kas kangas on ümbertöödeldud või mitte. „Need on täpselt sama pehmed ja mõnusad kui traditsioonilised kangad.“

Millised on need küsimused, mis tuleks enne pehme mööbli soetamist kindlasti endale esitada, kuula juba podcast’ist:

