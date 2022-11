Kahe minutiga uinuda, on see tõesti võimalik? See praktika on juba paljud inimesed pahviks löönud

Asja teeb veel hullemaks teadmine, et piisav uni on hea tervise seisukohast meile väga oluline. Väidetavalt on vähem kui viis tundi und öö kohta tervisele lausa riskantne ja võib soodustada edasisi terviseprobleeme, nagu näiteks südamehaigusi ja diabeeti.

Kui sulle tundub, et oled proovinud kõike, aga uinumine on siiski keeruline, on meil veel üks trikk varuks.

Sellele meetodile viidatakse kui militaarsele uinumistehnikale ja sellest räägiti esimest korda 1981. aastal raamatus „Relax and Win: Championship performance“.

Meetodi kutsusid ellu armee ülemad, et aidata sõdureid, kes olid hädas väsimusega. See tehnika loodi eesmärgiga, et sõdur suudaks magama jääda kahe minuti jooksul.

Tehnika ise töötab sarnaselt meditatsiooniga, mis tähendab, et fookus on iga kehaosa lõdvestamisel, eesmärgiga aidata kehal magama jääda.

Sotsiaalmeedias jagas tehnikat fitness suunamudija Justin Augustin, kes nimetas seda lausa pahviks löövaks.

Tee nii!

1. Alusta ülevalt poolt, lõdvestades oma näo, kaela, rinnaku ja käed.

2. Lase õlad nii alla, kui saad, ning seejärel lõdvesta jalad.

3. Tööta läbi iga keha osa, kuni jõuad varbaotsteni.

4. Samal ajal hinga sügavalt.

Pärast kuute nädalat praktikat peaks see meetod töötama vähemalt 96 protsendi inimeste jaoks.

Selleks, et tehnika saaks toimida, on väga oluline oma pea mõtetest puhastada. Siin tulevad appi kaks stsenaariumit.

Proovi kujutleda, et lamad kanuus keset rahulikku järve ja sinu pea kohal laiub sinine taevas.

Teise stsenaariumi järgi kujutle, et oled mustas sametist võrkkiiges süsimustas toas.

Väga oluline on ka tähele panna, et kui sa tunned, et mõtted hajuvad, korda endale vähemalt 10 sekundit järjest „ära mõtle, ära mõtle, ära mõtle.“

Seda tehnikat tuleks praktiseerida igal õhtul kuus nädalat järjest.

