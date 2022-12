Naise poolt jah, mehe poolt ei! Paarikesel, kes katsetas kolmekat, on edasisest seksielust eriarvamus

Just niimoodi alustab oma pihtimust 30aastane naine, kes on praeguseks oma elukaaslasega seitse aastat koos olnud. Mees oli mitu aastat andnud teada, et üheks tema eluunistuseks on kolmekas ja lõpuks jäi naine nõusse - nad tegid Tinderisse konto, panid kirja, et otsivad üheöiseks seikluseks vallatut naist ja nii sündis saatuslik kohtumine.