Mees keeras selja! Ahastuses naine: minu 48-aastane mees ei soovi enam seksida

Paar on olnud koos 15 aastat ja neil on üks tütar. „Ma armastan ja austan teda, kuid mulle teeb haiget see, et ta väldib intiimsust,“ tunnistab naine, kes on tänu mehe käitumisele kaotanud enesekindluse ega tunne end enam ka atraktiivsena.

„Varem armastas ta minuga seksi, kuid nüüd ei tunne ta minu vastu huvi – isegi kui ma olen alasti.“

Naine tunnistab, et on salaja ostnud internetist seksimänguasju, et ei peaks jääma ilma naudingutest. „Ma kasutan neid, kui ta on tööl.“

Mees oma käitumises probleemi ei näe ja ütleb, et ma ei peaks üle reageerima- ta lihtsalt ei soovi hetkel seksida. „Lisaks arvab ta, et peaks nüüd teise tuppa kolima, aga see oleks nii nõme, kui ta minu kõrval ei magaks,“ on naine ilmselgelt pettunud. „Kas ma pean nüüdsest seisma silmitsi seksivaba abieluga?“

„Kas ma pean nüüdsest seisma silmitsi seksivaba abieluga?“

Naise loole vastab The Sun portaalis ka terapeut, kes ütleb, et sellega ei tohiks lihtsalt leppida. „Sa pead välja selgitama, miks ta hetkel intiimsust ei soovi,“ soovitab terapeut ja selgitab: „Ta võib kannatada erektsioonihäirete all või ehk kasutab ta liiga sageli pornograafiat, mistõttu ta ei taha enam füüsilist suhet.“

Terapeut soovitab leida vaikse hetke ja mehega rääkida. „Ütle talle, kui palju sa teda armastad ja kui oluline intiimsus sinu jaoks on ja sa tõesti tunned sellest hetkel puudust,“ soovitab terapeut.

„Kui tunnete, et tema seksi vastu huvi puudumisel on mõni muu põhjus, näiteks stress või depressioon, julgustage teda oma perearsti poole pöörduma.“

allikas: The Sun